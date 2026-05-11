Hyundai Siapkan Ioniq V dengan 2 Pilihan Teknologi Elektrifikasi

jpnn.com, TIONGKOK - Hyundai akan menawarkan Ioniq V dalam dua pilihan teknologi elektrifikasi, yakni battery electric vehicle (BEV) dan extended-range electric vehicle (EREV).

Informasi tersebut terungkap setelah Hyundai Ioniq V muncul dalam dokumen regulasi Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT).

Carnewschina pada Sabtu, melaporkan mobil tersebut yang bermain di kelas sedan listrik itu dikembangkan khusus untuk pasar China.

Secara desain, Hyundai Ioniq V mengusung bodi fastback rendah bergaya sedan serta dilengkapi pintu frameless, pelek aerodinamis berukuran besar, dan lampu belakang lebar bergaya “star-track”.

Beijing Hyundai menyebut model ini dikembangkan langsung oleh tim desain Hyundai di China dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal.

Sedan ini berukuran panjang 4900 mm, lebar 1890 mm, dan tinggi 1470 mm, dengan jarak sumbu roda 2900 mm.

Dokumen MIIT menunjukkan Hyundai menggunakan platform E-GMP global dengan dua pilihan powertrain untuk Ioniq V, yakni versi BEV murni dan EREV.

Varian listrik murni menggunakan arsitektur tegangan tinggi 800V untuk mendukung pengisian ultra-cepat.