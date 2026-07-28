Hyundai Siapkan Kejutan di GIIAS 2026, dari Mobil Bensin hingga Ioniq 3

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) ikut berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada pekan ini.

Dalam pameran otomotif berskala internasional itu, Hyundai akan membuat kejutan.

Pasalnya, pabrikan otomotif asal Korea Selatan itu akan memboyong sejumlah jajaran kendaraan mulai dari mesin ICE, Hybrid, hingga EV.

Baca Juga: Hyundai Beri Kesempatan Anak Indonesia Dampingi Timnas di Piala AFF 2026

Semua mobil tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan perjalanan dan gaya hidup masyarakat Indonesia, mulai dari aktivitas harian hingga perjalanan bersama keluarga.

Di GIIAS 2026, Hyundai juga menghadirkan berbagai inovasi terbaru, termasuk EV Prototype 7-Seater yang akan diproduksi di Indonesia, Ioniq 3, dan sejumlah model terbaru yang semakin memperkaya pilihan mobilitas bagi konsumen.

Pengujung bisa mengenal lebih kehadiran mobil listrik Ioniq 3 dan jajaran model baru Hyundai pameran otomotif tersebut.

Selain itu, Hyundai juga menghadirkan berbagai permainan dan tantangan seru yang dapat diikuti setiap hari, seperti Precision Power Shot, Pix Em Up, Score Your Goal, Hyundai x Asphalt Challenge, Sticker Photobooth, hingga Hyundai Cup Corner yang terinspirasi dari semangat sepak bola.

Khusus di akhir pekan, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas spesial di panggung utama, mulai dari interactive games bersama MC, kompetisi berhadiah, hingga sesi bersama bintang tamu yang akan semakin memeriahkan pengalaman berkunjung ke booth Hyundai.