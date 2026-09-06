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Hyundai Staria Electric Punya Kabin Lebih Lapang, Siap Tantang Volkswagen ID. Buzz

Hyundai Staria Electric Punya Kabin Lebih Lapang, Siap Tantang Volkswagen ID. Buzz
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Hyundai Staria bertenaga baterai itu akan menjadi penantang Volkswagen ID. Buzz. Foto: Hyundai

jpnn.com - Hyundai diam-diam tengah mempersiapkan Staria berbasis elektrifikasi untuk pasar di pasar Eropa.

Kehadiran MPV mewah bertenaga baterai itu disebut-sebut akan menjegal rivalnya seperti Volkswagen ID. Buzz.

CarsCoops, Minggu waktu setempat, melaporkan Staria electric menjadi bagian dari ekspansi kendaraan listrik Hyundai.

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Model tersebut menawarkan konfigurasi kabin yang lebih fleksibel, dibandingkan sejumlah MPV listrik yang telah lebih dulu beredar.

Secara dimensi, Hyundai Staria elektrik masih sama dengan versi ICE. MPV asal Korea Selatan itu mampu menampung hingga sembilan penumpang.

Kapasitas tersebut membuat mobil itu menjadi salah satu alternatif, bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan listrik dengan ruang kabin besar.

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Salah satu keunggulan yang dibawa Staria elektrik, adalah kemampuan pengisian daya.

Baterainya disebut dapat diisi dari 10 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 20 menit, menggunakan pengisian cepat.

Hyundai Staria bertenaga baterai itu akan menjadi penantang Volkswagen ID. Buzz. Simak selengkapnya di sini.

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