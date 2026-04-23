JPNN.com » Otomotif » Mobil » Hyundai Tak Mau Buru-Buru Proyeksi Penjualan Mobil Listrik Seusai BBM Nonsubsidi Naik

Hyundai Tak Mau Buru-Buru Proyeksi Penjualan Mobil Listrik Seusai BBM Nonsubsidi Naik

Hyundai Tak Mau Buru-Buru Proyeksi Penjualan Mobil Listrik Seusai BBM Nonsubsidi Naik
Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto. Foto: HMID.

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merespons dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap industri kendaraan listrik.

Chief Operating Officer (COO) HMID Fransiscus Soerjopranoto menilai masih terlalu dini menyimpulkan pengaruh kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap kendaraan listrik.

Frans mengaku belum bisa memproyeksi ada atau tidaknya kenaikan lonjakan permintaan kendaraan listrik menyusul kebijakan baru tersebut. 

Dia menyatakan perusahaan memilih untuk melakukan pengamatan secara bertahap terhadap respons pasar.

"Kami berpendapat, saat ini terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana regulasi ini akan berdampak pada permintaan kendaraan listrik secara keseluruhan," ujar Frans dikutip dari pesan singkat kepada jpnn.com, Rabu (22/4).

Hyundai meyakini regulasi membutuhkan ruang untuk diamati kinerjanya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

Perusahaan tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan proyeksi penjualan jangka pendek tanpa data lapangan yang valid.

"Kami meyakini untuk terlebih dahulu memberikan ruang bagi regulasi ini untuk diterapkan dan diamati secara semestinya," tuturnya.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merespons dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap industri kendaraan listrik.

