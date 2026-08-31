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Hyundai Tancap Gas, Lebih dari 100 Mobil Baru Disiapkan, Model EREV Ikut Dirilis

Hyundai Tancap Gas, Lebih dari 100 Mobil Baru Disiapkan, Model EREV Ikut Dirilis
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Arsip foto - Deretan unit mobil terparkir di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.

jpnn.com, KOREA SELATAN -  Hyundai Motor mengungumkan akan melakukan gebrakan baru di pasar otomotif global dalam beberapa tahun.

Pasalnya, perusahaan mobil asal Korea Selatan itu bersiap meluncurkan serta memperbarui 100 model kendaraan di pasar global hingga 2030 mendatang.

Langkah itu mereka lakukan demi memperkuat posisi perusahaan di industri otomotif global.

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CEO Hyundai Motor Jose Munoz menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan daya saing.

"Dari 100 lebih model mobil yang rencananya diperkenalkan oleh Hyundai akan ada 18 model yang benar-benar baru," ungkap Jose dalam acara CEO Investor Day di Seoul, Korea Selatan, demikian dikutip dari Yonhap.

Hyundai berencana meluncurkan Genesis GV80 hibrida di Korea Selatan dan Amerika Serikat pada akhir 2026 dan merilis kendaraan listrik jenis extended-range electric vehicle (EREV) pada paruh pertama 2027.

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SUV Tucson, salah satu model terlaris Hyundai Motor, beserta varian hibridanya dijadwalkan meluncur pada paruh kedua 2026.

Dalam upaya meningkatkan jangkauan pasar dan target penjualan mobilnya, Hyundai Motor juga berencana meningkatkan kapasitas produksi kendaraan globalnya yang saat ini sekitar 5 juta unit kendaraan.

Hyundai bersiap meluncurkan serta memperbarui 100 model kendaraan di pasar global hingga 2030 mendatang.

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