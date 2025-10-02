Hyundai Tebar Beasiswa Bagi Mahasiswa Lewat Jump School Batch 2

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan dengan me ghadirkan program Jump School Batch 2 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Program beasiswa dan mentoring itu melibatkan ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) hingga Institut Teknologi Bandung (ITB).

Jumlah itu meningkat dua kali lipat dari periode sebelumnya yang hanya 50 mahasiswa.

President Director HMID, Ju Hun Lee mengatakan tahun ini, Hyundai meningkatkan jumlah partisipan Jump School menjadi 100 mahasiswa.

Dia mengatakan mereka akan dibimbing oleh para profesional yang berpengalaman dan menjadi relawan di 19 pusat pembelajaran di seluruh Jabodetabek dan Bandung.

"Hyundai Jump School adalah janji kami untuk memberdayakan generasi muda Indonesia, memperkuat komunitas, dan berkontribusi membangun masa depan yang lebih cerah bagi bangsa," ujarnya.

Dia menambahkan program tersebut merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang melibatkan lebih dari 230 pelajar dan 50 mahasiswa mentor.

Tahun ini, Hyundai menggandeng Wahana Visi Indonesia, UI, ITB, serta berbagai profesional dari Hyundai Motor Asia Pacific dan HMID untuk memperkuat kualitas pembinaan.