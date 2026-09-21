Hyundai Tucson Generasi Baru Akan Melantai Bulan Depan, Ada Varian Hybrid

jpnn.com, KOREA SELATAN - Hyundai akan meluncurkan Tucson terbaru di negara asalnya pada Oktober 2026 mendatang.

Mobil pesaing Honda HR-V itu ditawarkan dalam dua varian mesin bensin dan hybrid.

Melansir kantor berita Yonhap, Minggu (20/9), Tucson generasi kelima tersebut merupakan model yang didesain ulang sepenuhnya dan diluncurkan enam tahun setelah generasi sebelumnya.

Menurut Hyundai kehadiran Tucson terbaru itu untuk melengkapi jajaran Hyundai yang saat ini ada.

Menurut siaran pers perusahaan, model itu tersedia dalam dua versi, yakni mesin bensin turbo 1,6 liter dan hibrida.

Model bermesin bensin dan hybrid menggunakan transmisi otomatis delapan percepatan.

Hyundai mengeklaim varian hybrid memiliki efisiensi bahan bakar 17,4 kilometer per liter.

Selain itu, Tucson terbaru dilengkapi fitur keselamatan, termasuk sistem catu daya cadangan untuk membuka pintu yang menggunakan sumber listrik cadangan agar fungsi pembukaan pintu tetap dapat digunakan meski pasokan listrik utama terputus akibat tabrakan.