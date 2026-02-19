Hyundai–KIA Siap Gempur Pasar! Deretan Mobil Baru Meluncur Tahun Ini
jpnn.com, JAKARTA - Hyundai dan Kia bersiap meramaikan pasar otomotif global dengan serangkaian model baru dan versi penyegaran sepanjang tahun ini.
Strategi tersebut dilakukan untuk memperkuat lini mobil listrik (EV), sekaligus menjaga daya saing model bermesin bensin dan hybrid yang masih diminati konsumen.
Hyundai berencana menghadirkan beberapa model penting, termasuk versi listrik dari van multifungsi andalannya, Hyundai Staria.
Kehadiran Staria EV akan memperluas portofolio elektrifikasi Hyundai yang selama ini didominasi sedan dan SUV.
Model diperkirakan menawarkan performa baterai kompetitif serta fitur konektivitas modern, dengan target pasar keluarga hingga kebutuhan komersial.
Selain itu, Hyundai juga menyiapkan versi desain ulang dari sedan kompak Hyundai Avante dan SUV populer Hyundai Tucson.
Avante generasi terbaru diprediksi membawa peningkatan efisiensi bahan bakar serta sistem bantuan pengemudi yang lebih canggih dibanding generasi sebelumnya.
Sementara itu, Tucson akan memperoleh pembaruan desain menyeluruh.
