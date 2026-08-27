I League Buka Pintu untuk Suporter Tandang, tapi Masih Ada Pengecualian
jpnn.com - I.League memastikan larangan kehadiran suporter tandang ditiadakan pada musim 2026/27.
Direktur Utama I League Ferry Paulus menilai bahwa beberapa laga masih belum memungkinkan untuk dihadiri penonton tamu.
Pria kelahiran 22 Mei 1964 itu menilai beberapa laga seperti El Clasico Indonesia masih memiliki potensi gesekan yang besar sehingga kehadiran suporter tamu tidak akan diperbolehkan.
Kedua laga tersebut punya bumbu rivalitas yang luar biasa, yakni Persija Jakarta melawan Persib Bandung serta Arema FC vs Persebaya Surabaya.
"Untuk penonton tandang di dalam regulasi yang disampaikan FIFA sudah diperbolehkan, tetapi catatannya harus diperhatikan beberapa tim yang punya rivalitas tinggi."
"Kami tidak hanya membuat regulasi, kami juga punya keyakinan bahwa laga yang mempertemukan tim yang punya rivalitas tinggi masih akan dilarang oleh kepolisian," ujar Ferry.
Rencananya, I.League akan membuat aplikasi Sobat Liga untuk mengakomodasi penonton yang akan menonton laga tandang.
Nantinya, para suporter yang pergi ke kandang lawan diharapkan menjadi tanggung jawab klub itu sendiri.
Direktur Utama I.League Ferry Paulus ungkap bahwa laga panas El-Clasico dan Derbi Jawa Timur masih urung dihadiri penonton tim tamu
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