I League Cup: Pemain Asing Belum Dipilih, Dewa United Pede dengan Kekuatan Lokal

jpnn.com - Dewa United Banten belum menentukan tiga pemain asing yang akan didaftarkan untuk mengikuti I.League Cup 2026/2027.

Pelatih Dewa United, Osmar Loss, menyebut timnya masih memiliki satu sesi latihan sebelum menetapkan komposisi pemain asing.

Apalagi, batas akhir pendaftaran pemain untuk turnamen tersebut jatuh pada Senin (2/11) malam.

"Kami masih memiliki satu sesi latihan lagi. Setelah itu, mungkin kami baru bisa menentukan siapa saja pemain asing yang akan dipilih untuk I.League Cup karena batas akhir pendaftaran adalah malam ini," ujar Osmar.

Pelatih asal Brasil tersebut menilai keberadaan pemain asing bukan menjadi faktor utama bagi Dewa United.

Mantan pelatih Buriram United itu yakin skuad Banten Warriors memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing, bahkan jika harus mengandalkan seluruh pemain lokal.

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"Menurut saya, persoalan pemain asing bukanlah hal yang paling penting. Kami memiliki skuad yang sangat bagus. Bahkan, jika harus bermain dengan seluruh pemain lokal, hal itu bukan menjadi masalah bagi kami," ungkap Osmar.

Dewa United Banten dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang pada laga perdana I.League Cup 2026/2027 di Banten International Stadium, Selasa (3/11/2026).