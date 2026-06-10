I League Rilis Lis Stadion, Persija Daftarkan GBK dan JIS Jadi Kandang Musim Depan

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta masih belum memiliki kandang tetap untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran kembali mendaftarkan dua stadion sekaligus, yakni Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), sebagai venue kandang musim depan.

Kondisi tersebut terungkap setelah operator kompetisi I League merilis hasil evaluasi stadion yang diajukan oleh 18 klub peserta Super League 2026/2027 dalam proses Club Licensing Cycle 2025/26.

Persija menjadi satu dari hanya dua klub yang mengajukan lebih dari satu stadion.

Situasi tersebut menunjukkan Persija masih berpotensi menjalani musim dengan berpindah-pindah markas.

Dalam beberapa musim terakhir, Persija memang kerap menggunakan lebih dari satu stadion untuk menggelar laga kandang karena berbagai pertimbangan operasional dan jadwal penggunaan venue.

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Selain Persija, Dewa United Banten FC juga mengajukan dua stadion sekaligus, yakni Banten International Stadium (BIS) dan Stadion Indomilk Arena.

Akan tetapi, kedua venue tersebut juga digunakan oleh klub lain.