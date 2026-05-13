I Wayan Sudirta DPR Apresiasi Digitalisasi Peradilan dan Kecepatan Layanan MA

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR mengapresiasi berbagai kemajuan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) RI dan Komisi Yudisial (KY) dalam penguatan sistem informasi dan pengawasan peradilan.

Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta dalam rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris MA dan Sekretaris Jenderal KY di Jakarta, Rabu (13/5) menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan kolaborasi yang makin baik antara kedua lembaga itu.

"Ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Apresiasi yang sama pada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Akhir-akhir ini kita melihat kerja sama dengan Mahkamah Agung juga sudah makin padu, makin baik," ujar Wayan Sudirta.

Menurut Wayan Sudirta, kritik-kritik terhadap kerja sama mulai berkurang, bahkan akhir-akhir ini tidak begitu tampak.

"Terima kasih untuk kedua pejabat penting yang ada di hadapan kami,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Namun demikian, dia menyampaikan terdapat sejumlah catatan dari pimpinan Komisi III DPR RI yang perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung ke depan. Khususnya terkait keterbukaan akses dokumen, transparansi, dan kecepatan layanan bagi pencari keadilan.

Catatan pertama berkaitan dengan akses terhadap dokumen penting yang masih dinilai belum optimal bagi masyarakat pencari keadilan.

“Pertama, mengenai sistem informasi. Masih ada kesulitan atau kendala untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting dari Mahkamah Agung. Dokumen-dokumen yang penting, yang diperlukan oleh pencari keadilan. Masih ada hambatan, masih ada kendala,” ungkapnya.