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I Wayan Sudirta DPR Apresiasi Kapolda Irjen Pasma yang Proaktif Sambangi PHDI Bali

I Wayan Sudirta DPR Apresiasi Kapolda Irjen Pasma yang Proaktif Sambangi PHDI Bali
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Anggota Komisi III DPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., dan sejumlah tokoh agama saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H di Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Kamis (22/10). Foto: Dok. Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., mengapresiasi langkah cepat Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H  bersilaturahmi langsung ke jajaran tokoh masyarakat dan tokoh agama di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Kamis (22/10).

Wayan Sudirta menilai langkah Kapolda Bali itu menjadi contoh baik. Ia berharap Kapolda lain di jajaran Kapolri meneladani dan meniru langkah tersebut.

"Langkah Kapolda Bali Irjen Pol Pasma juga patut menjadi contoh bagi pemimpin lain, baik di pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan," ujar Wayan Sudirta dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

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Wayan Sudirta yang juga menjabat Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat itu menilai Kapolda Bali menunjukkan sikap rendah hati.

Pasalnya, Kapolda Bali secara proaktif datang langsung menemui masyarakat di kepengurusan PHDI Bali.

Menurut Sudirta, Irjen Pasma Royce menjadi satu-satunya Kapolda Bali yang proaktif mengunjungi PHDI Bali begitu dilantik.

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Dia mengatakan Kapolda-Kapolda sebelumnya memang menjalin komunikasi dan sinergi yang sangat baik, namun mereka tetap menggelar audiensi di Mapolda Bali, bukan datang ke sekretariat PHDI Bali.

Oleh karena itu, Wayan Sudirta menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce.

Anggota Komisi III DPR RI, Dr. I Wayan Sudirta mengapresiasi langkah cepat Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Pasma Royce bersilaturahmi ke PHDI Bali.

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