I Wayan Sudirta Minta Motif Penyadapan Presiden Dibongkar ke Akar-akarnya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH, menyoroti tajam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang disinyalir melibatkan sejumlah petinggi dan mantan perwira tinggi Polri, termasuk inisial LSP dan oknum jenderal lainnya.

Skandal ini dinilai sebagai preseden terburuk dalam sejarah penegakan hukum dan keamanan informasi negara yang harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.

Menurut Wayan Sudirta, tindakan penyadapan terhadap seorang Kepala Negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

"Logika publik saat ini sedang diuji. Jika seorang Presiden yang merupakan simbol negara dan memiliki lapisan keamanan tertinggi saja bisa disadap oleh oknum penegak hukum, lalu bagaimana dengan nasib privasi dan keamanan masyarakat biasa? Ini adalah alarm keras bagi sistem keamanan kita. Jangan sampai rakyat merasa ngeri dan kehilangan rasa aman di negaranya sendiri," tegas I Wayan Sudirta dalam keterangan tertulis pada Rabu (4/11/2026).

Lebih lanjut, politikus senior PDI Perjuangan ini menekankan proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada oknum perwira tinggi yang menjadi pelaksana di lapangan.

Kepolisian dituntut untuk menggali lebih dalam terkait motif utama di balik tindakan insubordinasi dan pelanggaran berat ini.

"Kita harus berani bertanya: Siapa yang memesan? Siapa aktor intelektual di balik para perwira tinggi ini? Motifnya apa, apakah manuver politik, sabotase ekonomi, atau agenda lain yang merongrong wibawa negara? Negara tidak boleh kalah oleh segelintir oknum yang menyalahgunakan seragam dan kewenangannya," tambahnya.

Di tengah kritik tajam tersebut, Dr. I Wayan Sudirta tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri saat ini, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.