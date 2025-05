i3L Beauty Fair 2025 Bahas Tuntas Dunia Kecantikan dari Sains Hingga Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian i3L Beauty Fair 2025 sukses digelar di kampus i3L pada Sabtu, 3 Mei 2025 lalu.

Acara edukatif tersebut diadakan lantaran lebih dari sekadar tren viral dan kemasan menarik, industri kecantikan perlu ditopang dengan ilmu pengetahuan yang kuat dan strategi bisnis yang tepat.

Mengusung tema Discover the Science & Business Behind Beauty, i3L Beauty Fair 2025 menjadi titik temu antara dunia sains, bisnis, dan komunitas yang mendorong inovasi

dalam ranah kecantikan.

Acara tersebut diselenggarakan oleh tim Branding & Communication i3L bersama Student Council atau BEM i3L, dan sukses menarik lebih dari 200 pengunjung dari berbagai latar belakang, dari pelajar, mahasiswa, profesional industri, hingga penggemar kecantikan.

Salah satu sorotan utama datang dari dua sesi Beauty Talk yang membahas sisi lain dari industri kecantikan.

Sesi pertama bertajuk The Beauty Communities Behind Your Favorite Brands menghadirkan Lizzie Parra (Founder & CMO BLP Beauty) dan Elisa Marchelina (Community Lead Mad For Makeup), yang mengulas bagaimana komunitas kini menjadi penggerak utama pertumbuhan sebuah brand.

Komunitas bukan sekadar pendukung, tetapi juga berperan menentukan arah brand ke depannya.

Sesi berikutnya mengajak audiens menyelami lebih dalam dunia riset kosmetik lewat diskusi bertema The Science Behind Your Beauty Products.