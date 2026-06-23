i3L University Gelar iCS 2026, Wadah Inovasi Bioteknologi Siswa SMA Tingkat Nasional
jpnn.com, JAKARTA - i3L University kembali sukses menggelar i3L Competition Series (iCS) 2026: Sustainable BioFutures, sebuah kompetisi ilmiah tingkat nasional yang mempertemukan
siswa SMA dari berbagai daerah di Indonesia.
Mengusung tema 'Sustainable BioFutures' dengan tagline "Shaping Tomorrow Through Sustainable Innovation', ajang tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengeksplorasi kontribusi prinsip biologi dan bioteknologi dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, aman, dan ramah lingkungan.
Kompetisi tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga sejak pertama kali diadakan, didukung penuh oleh Program Studi Biotechnology serta dosen lintas disiplin i3L University yang bertindak sebagai dewan juri.
Dalam pelaksanaan, iCS 2026 menggabungkan pendekatan sains dan bisnis untuk mendorong para peserta menciptakan solusi yang tidak hanya kuat secara konsep ilmiah, tetapi juga aplikatif serta berdampak dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata.
Kompetisi diikuti oleh siswa SMA kelas 10-12 yang berfokus pada pengembangan ide relevan terhadap isu keberlanjutan, lingkungan, dan teknologi berbasis biologi.
Rangkaian acara terdiri dari tiga tahap, yaitu preliminary, semifinal pada 9-10 Mei 2026, dan babak final yang berlangsung pada 20 Juni 2026.
Pada tahap semifinal, peserta juga dibekali sesi sharing session bersama Ilham Maulana dari Generasi Energi Bersih bertema 'Empowering Young Innovators to Drive Real Change' untuk memberikan perspektif mengenai inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Antusiasme generasi muda terhadap kompetisi ini terbukti sangat tinggi. iCS 2026 mencatat partisipasi total 146 tim pendaftar yang terdiri dari 600 siswa SMA dari 60 sekolah di 20 kota di Indonesia.
i3L University kembali sukses menggelar i3L Competition Series (iCS) 2026: Sustainable BioFutures, sebuah kompetisi ilmiah tingkat nasional...
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