jpnn.com, JAKARTA - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Komite Jasa Investigasi (KJI) menyelenggarakan program pendidikan dan sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch 11 bagi akuntan publik serta praktisi hukum dan keuangan.

Program ini mengusung tema "Penguatan Kapabilitas Financial Investigator: Akuntabilitas Metodologi Penghitungan Kerugian Keuangan."

KJI IAPI merancang program tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas penghitungan kerugian keuangan.

Program ini memastikan setiap hasil audit investigatif memiliki basis pembuktian yang kokoh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan internal perusahaan maupun proses penegakan hukum perdata dan pidana.

Dalam praktik investigasi modern, diskursus metodologi penghitungan kerugian keuangan tidak lagi berfokus pada lembaga mana yang secara normatif berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

Diskursus tersebut kini berfokus pada aspek substansial berupa ketepatan pendekatan yang sesuai dengan karakter permasalahan.

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Metode seperti kerugian total (total loss), kerugian bersih (net loss), dan biaya riil (real cost) harus disesuaikan secara tepat dengan analisis konstruksi kasus serta didukung bukti yang sah dan relevan.

Dengan kapabilitas financial investigator yang IAPI sertifikasi, hasil pemeriksaannya diharapkan menjadi laporan yang andal dan dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pemberian keterangan ahli di muka persidangan.