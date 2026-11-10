IAPI Gelar Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor

jpnn.com, JAKARTA - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Komite Praktisi Syariah (KPS) menyelenggarakan program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) untuk pertama kalinya.

Program selama 5 hari pada 9-13 November 2026 ini membekali Akuntan Publik dengan keahlian audit kepatuhan dan penilaian efektivitas tata kelola syariah.

Kegiatan ini mengusung tema Kompetensi Kepatuhan Syariah dan Penilaian Efektivitas Tata Kelola Syariah.

Kegiatan ini meningkatkan kompetensi peserta dalam proses kepatuhan dan efektivitas tata kelola syariah.

Kurikulum pelatihan memfokuskan pembahasan pada fikih muamalah maliyah, akuntansi syariah, tata kelola entitas syariah, etika syariah dan perikatan asurans atas kepatuhan syariah serta jasa lainnya bidang syariah.

Peserta mengikuti rangkaian pelatihan tersebut selama tiga hari pertama. Peserta menjalani evaluasi berupa ujian tertulis dan ujian wawancara pada hari keempat dan kelima.

Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI Tubagus Manshur menegaskan program ini memberikan kompetensi dan keterampilan teknis serta kepatuhan syariah berdasarkan Standar Jasa Syariah (SJS) dan prinsip syariah.

Dia mengatakan program pendidikan ini juga menjawab kebutuhan kaji ulang tata kelola syariah yang Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 atur tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta POJK No. 25 Tahun 2024 untuk BPR Syariah (BPRS).