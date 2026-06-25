IAPMIGAS Luncurkan Policy Brief Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi untuk Mendukung Kedaulatan Energi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sektor energi nasional melalui penyelenggaraan kegiatan Luncheon Talk & Policy Brief Launching bertajuk “Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi Indonesia”.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran gas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional yang berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional serta komitmen terhadap transisi energi, gas bumi memiliki posisi strategis sebagai energi transisi yang mampu menjembatani kebutuhan ketahanan energi sekaligus mendukung pengurangan emisi.

Namun demikian, pengembangan sektor gas bumi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan antara lokasi pasokan dan permintaan, serta perlunya harmonisasi kebijakan dan kepastian investasi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, IAPMIGAS bersama para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi telah melakukan serangkaian diskusi serta kajian mendalam yang menghasilkan sebuah Policy Brief berisi rekomendasi strategis untuk mempercepat pengembangan sektor gas bumi nasional.

Ketua IAPMIGAS Rosa Permata Sari menyampaikan penyusunan policy brief ini merupakan bagian dari kontribusi nyata organisasi dalam mendukung agenda pembangunan energi nasional.

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Menurut Rosa, gas bumi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung proses transisi energi Indonesia.

"Melalui policy brief ini, IAPMIGAS berupaya menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif mempercepat Pengembangan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi nasional," ujar Rosa Permata Sari.