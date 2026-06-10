IAS Hospitality dan INDODAX Hadirkan Privilege Airport Lounge, Ada Diskon Khusus!

jpnn.com, JAKARTA - IAS Hospitality, salah satu penyedia layanan hospitality bersama INDODAX menjalin kemitraan strategis untuk menghadirkan berbagai manfaat bagi para pengguna dan masyarakat di Indonesia.

Hal tersebut ditandai melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (BAK) yang digelar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (10/6).

Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan melalui kerja sama yang inovatif, pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, serta manfaat gaya hidup yang relevan.

Kemitraan ini juga diharapkan bisa memperkuat kehadiran merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, serta membuka peluang sinergi yang lebih luas di sektor perjalanan dan hospitality.

Melalui kerja sama ini, member INDODAX akan memperoleh akses dan privilege eksklusif di jaringan airport lounge IAS Hospitality, termasuk Prayana Lounge, Concordia Lounge, Saphire Lounge, dan Angkasa Lounge di sejumlah bandara di Indonesia.

Member reguler berkesempatan memperoleh diskon hingga 15%, sementara member prioritas INDODAX dapat menikmati diskon hingga 20%.

Berbagai fasilitas premium yang tersedia, mulai dari makanan dan minuman berkualitas, area duduk yang nyaman, fasilitas bisnis, akses internet berkecepatan tinggi, hingga layanan hospitality yang personal dan berkelas.

“Kami sangat antusias menyambut komunitas INDODAX ke dalam ekosistem airport hospitality kami yang terus berkembang. Kemitraan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman hospitality premium yang semakin mudah diakses melalui kolaborasi strategis yang memberikan nilai nyata bagi para pelancong,” ujar Ariadevi Hermaini, Direktur Komersial IAS Hospitality.