IAW Desak Pemerintah Bongkar Sistem Dugaan Penyadapan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk membongkar sistem dan jaringan yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengatakan penangkapan pelaku tidak cukup untuk mengakhiri ancaman apabila perangkat penyadapan masih aktif, akses belum dicabut, dan data hasil penyadapan masih dikuasai pihak yang tidak berwenang.

"Bagaimana jika pelaku penyadapan ilegal berhasil ditangkap, tetapi perangkatnya masih aktif, aksesnya belum dicabut, dan hasil penyadapannya tetap beredar? Perkaranya mungkin selesai di pengadilan, tetapi ancamannya belum tentu berakhir," kata Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).

Menurut dia, dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Penyelidikan juga perlu menguji informasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengenai dugaan penyadapan sejak Pemilu 2024, tanpa langsung mengaitkannya dengan perkara yang sedang berjalan.

IAW mengaku telah menerima sejumlah dokumen dan bahan teknis, antara lain foto instalasi elektronik, daftar pemeliharaan 79 komputer pada 2023, indeks pengadaan perangkat Strategic Intrusion Mobile tahun 2020, serta spesifikasi teknologi 5G Tactical Direction Finder.

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Organisasi tersebut juga menerima enam foto yang menurut sumber memperlihatkan pemindahan perangkat dari lokasi yang disebut safehouse pada Oktober 2023.

IAW meminta penyidik memverifikasi keaslian dan relevansi seluruh bahan tersebut sebelum menarik kesimpulan.