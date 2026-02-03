Ibadah Stres

menu
Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kalau saja permintaan MSCI dipenuhi, apa saja yang akan berubah di Bursa Efek Indonesia?

Selama ini pemilik PT BEI adalah para perusahaan broker saham. Yakni mereka yang dulunya menjadi anggota Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Ibadah StresFriderica Widyasari Dewi selaku Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan 8 langkah mempercepat reformasi pasar modal Indonesia.-dok disway-

Di bursa hasil merger BEJ dan BES itu satu perusahaan broker memiliki satu saham.

Di Hong Kong, pemilik bursa saham adalah publik–sampai sekitar 65 persen. Selebihnya: beberapa perusahaan keuangan kelas dunia dan pemerintah Hong Kong.

Tidak satu pun pemegang saham yang memiliki lebih dari enam persen.

Pemerintah Hong Kong sendiri hanya memegang saham enam persen.

Perusahaan bursa di Hong Kong memang sudah IPO di bursa saham Hong Kong. Sejak IPO sudah disengaja agar saham yang di tangan publik melebihi 60 persen.

Total kapitalisasi pasar BEI juga tidak jelek: hampir 1 triliun dolar. Mirip dengan angka kapitalisasi di Singapura. Jauh melebihi Malaysia, apalagi Thailand.

