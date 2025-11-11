Ibas Ajak Generasi Muda Jadi Pahlawan Masa Kini Lewat Seni & Literasi

jpnn.com, JAKARTA - Semangat memperingati Hari Pahlawan, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menggelar Audiensi bersama para finalis dan pemenang Kompetisi Nasional Lomba Puisi dan Video Pendek EBY-Fraksi Partai Demokrat yang diselenggarakan oleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menegaskan semangat kepahlawanan masa kini harus diwujudkan melalui kreativitas, pendidikan, dan karya nyata.

Dia pun mengajak para peserta untuk menjadikan seni, puisi, dan literasi digital sebagai sarana membangun karakter bangsa yang kuat, berilmu, dan berdaya saing di era global.

Ibas menekankan bahwa setiap generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan.

Anggota Dewan Penasihat KADIN ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyalurkan ide dan semangat kebangsaan melalui karya puisi dan video pendek bertemakan ‘Makna Pahlawan Masa Kini dan Masa Depan’.

“Alhamdulillah hasil dari partisipasi teman-teman, adik-adik semuanya, bisa memberikan satu kebanggaan bagi kita semua bahwa Indonesia tidak sempit dan surut akan berkipas,” ujar Ibas.

Dia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan semangat Hari Pahlawan sebagai refleksi perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebagai pribadi, kalian, saya inginkan jadi sosok pahlawan, bukan arti kita siap bertempur saja membela Merah Putih, mempertahankan daerah kesatuan Republik Indonesia. Tapi lebih dari itu, berkarya, membaktikan hidup untuk setetes keringat kemajuan bangsa ini,” tegasnya.