jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional untuk mengambil peran strategis untuk masa depan bangsa dan dunia.

Pesan tersebut disampaikan Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono saat menerima delegasi Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Ibas menyamoaikan perdamaian dunia bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya.

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Mengutip pemikiran filsuf Immanuel Kant dalam karyanya Perpetual Peace, Ibas mengingatkan perdamaian abadi harus terus diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat, kerja sama antarbangsa, penghormatan terhadap hukum internasional, serta komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dunia.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang dihormati. Lebih dari itu, harus menjadi negara yang memberikan arti bagi perdamaian dunia,” ujar EBY.

Menurutnya, cita-cita tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Generasi Muda Menjadi Pemain

Di hadapan para mahasiswa, Dr. Edhie Baskoro menekankan generasi muda tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan bangsa maupun dinamika internasional.