Ibas Ajak Masyarakat Dukung Program BKKBN, Termasuk Mencegah Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak masyarakat mendukung program BKKBN dalam mencegah stunting, menekan pernikahan dini, serta mendidik anak berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Ibas, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, saat menghadiri Sosialisasi Program Bangga Kencana di Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Kamis (16/10).

Menurut Ibas, bonus demografi yang hari ini dimiliki bangsa Indonesia harus benar-benar dikelola dengan baik.

Sebab, jika tidak dikelola hari ini dan ke depan, Indonesia akan memiliki tantangan, mulai dari kemiskinan, kebodohan, dan kesejahteraan.

“Lebih dari itu tentunya membuat kondisi bangsa menjadi tidak lebih baik,” ujar Ibas.

Lebih lanjut, Ibas juga menjelaskan kehadirannya dalam kegiatan BKKBN tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk ikut menyuarakan pentingnya perencanaan keluarga.

“Saya yakin bangsa yang besar dimulai dari keluarga yang baik. Kalau rumah tangga kuat, anak-anak sehat, maka perencanaan hidup akan semakin terarah,” tuturnya.

Menurut Ibas, keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa.