Ibas: Dinamika Politik Harus Jadi Energi Demokrat untuk Bangkit

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut 25 tahun Partai Demokrat merupakan perjalanan yang penuh dinamika.

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) Partai Demokrat, yang diikuti jajaran pimpinan dan kader Partai Demokrat dari DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai penjuru Indonesia, baru-baru ini.

“Dinamika politik nasional harus menjadi pembelajaran sekaligus energi untuk membangkitkan kembali kekuatan Partai Demokrat,” ungkap Ibas dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Dia pun mengajak seluruh kader untuk tidak larut dalam nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi menjadikannya sebagai modal untuk membangun kekuatan baru.

Ibas juga menyerukan seluruh kader Partai Demokrat untuk memperkuat konsolidasi, memperluas kedekatan dengan rakyat, serta bekerja lebih konkret dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI menekankan bahwa ukuran keberhasilan kader Partai Demokrat bukan sekadar jumlah kursi yang diperoleh di parlemen.

“Lebih dari itu, keberadaan kader di DPR RI maupun DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Ibas.

Karena itu, Edhie Baskoro meminta para anggota legislatif Partai Demokrat di seluruh tingkatan untuk pulang ke daerah masing-masing dengan membawa semangat memperbesar partai sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat.