Ibas Dorong Generasi Muda Meningkatkan Daya Saing lewat Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong generasi muda menjaga kesehatan, mengembangkan potensi, membangun karakter, hingga meningkatkan daya saing lewat olahraga.

Pesan tersebut disampaikan Ibas saat membuka “Fraksi Partai Demokrat DPR RI, FPD Padel Tournament 2026”, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 25 Tahun Partai Demokrat Minggu (6/9).

Ibas menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia.

Dia menilai padel merupakan olahraga masa kini yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

“Padel ini adalah olahraga masa kini, olahraga untuk kita semuanya,” ujar Ibas.

Menurut dia, padel tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk bertemu dan membangun pertemanan.

“Padel bukan hanya kita sekadar membawa teman, tetapi padel juga bisa mencari teman,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga melihat olahraga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi, menjaga kesehatan, mencari keringat, sekaligus mendorong anak-anak dan generasi muda untuk terus berkembang.