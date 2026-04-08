Ibas Dorong PATRIA Jadi Mitra Kritis dan Agen Perubahan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR aekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menerima audiensi Ketua Umum dan jajaran pengurus Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA).
Audiensi tersebut mengangkat tema 'Sinergi PATRIA – Parlemen: Harmoni, Demokrasi, Kesejahteraan' sebagai ruang dialog kebangsaan antara parlemen dan elemen masyarakat sipil dalam memperkuat nilai persatuan, demokrasi, dan pembangunan yang inklusif.
Ibas dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pengakuan resmi negara terhadap PATRIA sebagai wadah alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
“Ini bukan hanya legitimasi organisasi, tetapi juga penguatan peran kebangsaan. Alumni PMKRI hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial dalam membangun Indonesia,” ujar Ibas.
Ibas menegaskan tema audiensi mencerminkan tiga nilai utama yang harus terus dijaga dan diperkuat bersama, yaitu harmoni, demokrasi, dan kesejahteraan.
Menurutnya, harmoni menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
“Kita hidup dalam kemajemukan. Perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. PATRIA memiliki peran penting dalam merawat pluralisme dan persatuan,” ungkapnya.
Sementara itu, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses elektoral, tetapi juga sebagai upaya berkelanjutan dalam mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menerima audiensi ketua umum dan jajajan pengurus PATRIA
