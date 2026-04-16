Ibas Dorong Penguatan dan Pemajuan Seni Budaya Kreatif sebagai Identitas Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menghadiri audiensi bertajuk 'Seni Budaya Kreatif Sebagai Identitas Bangsa: Menjaga dan Menghidupkan Warisan Budaya Indonesia'.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Seni Sedunia itu berlangsung di Museum Nasional Indonesia (Museum Gajah), Jakarta.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pelaku seni dan budaya serta menjadi ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat peran seni dalam pembangunan nasional.
Menjaga dan Mengembangkan Kekayaan Budaya Indonesia
Ibas yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat menegaskanIndonesia memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa, yang harus terus dijaga dan dikembangkan.
“Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam seni dan budaya. Dari berbagai tarian, musik, hingga seni rupa, dan pertunjukkan. Kita memiliki kekayaan yang seharusnya kuat di dalam negeri dan bisa kita angkat ke dunia internasional,” ujar Ibas.
Lulusan S2 NTU Singapura dan S3 IPB University ini juga menekankan penguatan industri seni budaya kreatif bukan hanya penting sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai peluang ekonomi nasional, yang mampu mengisi ruang-ruang industri hiburan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Pentingnya Generasi Muda untuk Mencintai Budaya Sendiri
