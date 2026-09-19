Ibas Dorong Penguatan Energi Bersih dan Kemandirian Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong penguatan energi bersih, peningkatan keandalan pembangkit.

Di sisi lain, pengembangan kemandirian energi daerah sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ngebel di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026).

Ibas meninjau langsung fasilitas pembangkit atau power house, sekaligus berdialog dengan jajaran PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Brantas mengenai operasional, keselamatan kerja, keandalan pembangkit, pengelolaan sumber daya air, serta kontribusi PLTA bagi kebutuhan listrik masyarakat.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan Silaturahmi Kebangsaan bersama PLN Nusantara Power UP Brantas dengan tema “Energi Kuat, Daerah Hebat: Energi Bersih, Ekonomi Tumbuh, Ponorogo Maju”.

Ibas menyampaikan apresiasi kepada jajaran PLN Nusantara Power UP Brantas, khususnya tim yang bertugas di PLTA Ngebel, atas profesionalisme dan keberlanjutan pengelolaan pembangkit tersebut.

“Energi dan teknologi yang kita bangun harus benar-benar andal, bisa bertahan dalam jangka panjang, memberikan efisiensi dalam pemanfaatan, dan mampu menjawab kebutuhan lintas waktu,” ujar Ibas.

Menurut Edhie Baskoro, keberadaan PLTA Ngebel menunjukkan sumber energi terbarukan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.