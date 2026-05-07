Ibas Dorong Perekonomian & Konektivitas lewat PISEW

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI di Jakarta, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meresmikan infrastruktur jalan penghubung Desa Ngile dan Desa Bubakan melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Ibas mengatakan bahwa pembangunan desa tetap menjadi prioritas perjuangannya, meskipun dirinya kini mengemban amanah di tingkat nasional.

“Kemajuan daerah tidak boleh berhenti hanya karena jarak,” ujar Ibas.

Mengangkat tema “Program PISEW Hubungkan Desa, Ekonomi Berdaya, Rakyat Sejahtera”, kegiatan yang digelar Selasa, 5 Mei 2026 itu menjadi simbol semangat pemerataan pembangunan hingga pelosok desa.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menegaskan pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar proyek pembangunan jalan.

Namun, investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Program seperti ini tentunya dibutuhkan untuk seluruh wilayah tanah air. Program infrastruktur ini sangat penting yang menghubungkan antardesa memiliki kemanfaatan yang luas,” jelas Ibas.

Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu, pembangunan desa harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung masyarakat, mulai dari akses pendidikan yang lebih mudah, layanan kesehatan yang lebih cepat, hingga roda ekonomi desa yang semakin bergerak.