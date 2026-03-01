Ibas Dorong Rumah Layak dan Keluarga Produktif di Desa Carat Lewat BSPS

jpnn.com, PONOROGO - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melakukan kunjungan reses ke Desa Carat, Ponorogo dalam rangka pengawasan dan dukungan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk memberikan rumah layak, hidup sehat, dan keluarga produktif.

Mengangkat tema Rumah Layak, Keluarga Kuat dan Hidup Bermartabat, kegiatan itu merupakan momentum untuk meningkatkan iman, solidaritas, dan pembangunan masyarakat.

Ibas menegaskan pentingnya rumah layak sebagai fondasi kesejahteraan, hidup sehat sebagai pendorong perubahan positif, dan keluarga produktif sebagai kunci pertumbuhan desa.

“Program BSPS adalah upaya nyata untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Rumah layak bukan hanya soal fisik, tetapi juga simbol masa depan yang lebih baik bagi keluarga,” ujarnya.

Ibas juga menekankan tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan pelaksanaan program yang perlu pengawasan lebih intensif.

Namun, dengan sinergi semua pihak, Desa Carat berpotensi menjadi contoh desa yang maju dan sejahtera.

Fraksi Partai Demokrat, katanya, akan terus mendukung program ini dan memastikan bantuan tepat sasaran sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

“Harapan kami, Desa Carat bisa menjadi contoh desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Semua ini bisa tercapai bila gotong-royong dan komitmen bersama dijalankan dengan baik,” tegasnya.