Ibas Dukung Olahraga Sambo Jadi Bagian Pembentuk Karakter Anak Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendukung dan mendorong Sambo untuk tumbuh berprestasi dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter disiplin, tangguh, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Hal itu diungkapkan Ibas saat berdiskusi langsung bersama jajaran Pengurus Besar Persatuan Sambo Indonesia (PB Persambi) di Senayan, Jakarta, dalam sebuah pertemuan bertajuk “Youth and Junior World Sambo Championship 2025: Sinergi Memajukan Olahraga Sambo dan Karakter Bangsa”, baru-baru ini.

Audiensi ini berfokus untuk menyerap aspirasi para atlet, pelatih, serta pengurus olahraga bela diri sambo di Indonesia, untuk mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat komitmen memajukan olahraga bela diri di tanah air.

Lulusan program Doktor S3 IPB University itu menilai Kejuaraan Dunia Sambo 2025 bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi juga langkah penting untuk memajukan sambo Indonesia sekaligus membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Menurut Ibas, meskipun relatif baru berkembang di Indonesia sejak 2007, sambo memiliki potensi besar untuk berprestasi di level dunia.

“Keluarga Sambo di Indonesia ini masih muda, masih berkembang. Tetapi saya melihat dedikasi yang tinggi dari para pengurus, pelatih, dan atlet, termasuk Mas Krisna Bayu yang sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membuat cabang olahraga ini terus bersemi dan mengakar. Saya yakin dengan konsistensi dan komitmen, sambo Indonesia akan mampu mencetak prestasi internasional,” ujar Dewan Penasihat KADIN itu.

Ibas juga menambahkan olahraga bela diri memiliki peran penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat komitmen dalam memajukan olahraga tanah air. ‘

“Indonesia punya pencak silat yang sudah mendunia, lalu ada karate, wushu, taekwondo, hingga sambo yang kini terus tumbuh dan menunjukkan geliat prestasinya. Saya percaya, Sambo Indonesia punya masa depan cerah. Atlet-atlet mulai menorehkan prestasi di ajang internasional. Ini adalah buah dari kerja keras pembinaan yang dilakukan oleh Persambi, yang tidak hanya melatih teknik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat pantang menyerah,” jelasnya.