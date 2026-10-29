Ibas Ingatkan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Agar Jangan Sia-siakan Kesempatan Belajar

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan pendidikan tinggi melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikannya saat bertemu dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah dalam kunjungannya ke Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Senin (26/10).

Ibas mengajak mahasiswa untuk tidak hanya mengejar keberhasilan akademik, tetapi juga membangun karakter, memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan bangsa.

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Menurut Ibas, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan capaian akademik yang baik, tetapi juga harus melahirkan generasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dunia kerja, dan pembangunan nasional.

“Jangan pernah minder dan jangan pernah merasa sedih karena kalian dilahirkan dan dibesarkan dari mana pun. Kesempatan sudah diberikan oleh negara. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan jadilah manusia terdidik yang mampu mengubah jalan hidup kalian sendiri,” pesan Ibas dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (29/10).

Ibas mengapresiasi keberlanjutan perhatian negara terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Menurutnya, program KIP Kuliah merupakan salah satu bentuk dukungan yang perlu dijaga agar mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya.