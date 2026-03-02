Ibas Kenang Try Sutrisno: Pejuang Konstitusi dan Patriot Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia periode 1993–1998, yang berpulang pada usia 90 tahun.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya,” ungkap Ibas.

Dia menjelaskan Wapres Try Sutrisno merupakan sosok yang tidak hanya menjadi pemimpin nasional, tetapi juga teladan dalam menjaga nilai-nilai konstitusi.

Dalam setiap pengabdiannya, Try Sutrisno selalu memperjuangkan konstitusi negeri demi keadilan dan kemakmuran rakyat luas.

"Dedikasi tersebut menjadi fondasi penting dalam perjalanan demokrasi dan kehidupan berbangsa kita. Sebagai generasi penerus, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan pemikiran dan pengabdian beliau. Apa yang telah diwariskan bukan hanya sejarah, tetapi juga arah dan semangat untuk terus membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan berpihak kepada rakyat. Semoga nilai-nilai perjuangan itu terus hidup dan menjadi inspirasi bagi kami, generasi anak bangsa,” kata dia.

“Beliau adalah pejuang sejati, patriot, dan nasionalis yang selalu berpikir untuk kemajuan negeri. Ketulusan, keberanian, serta komitmen beliau dalam mengabdi kepada bangsa dan negara merupakan warisan yang tak ternilai," sambungnya.

Menurut dia, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, namun semangat juangnya akan terus hidup dalam setiap langkah pembangunan bangsa ke depan.

“Allahummaghfirlahu warhamhu, wa’afihi wa’fu’anhu. Kami juga mendoakan agar keluarga besar Bapak Wakil Presiden Try Sutrisno diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan dalam menghadapi duka ini,” tutur Ibas.