Ibas: Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Jadi Wadah Mengasah Generasi Cerdas, Berkarakter & Berbudaya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menyatakan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tahun 2026 di tingkat Provinsi Jawa Barat bukan sekadar kompetisi.

Dia menegaskan perlombaan itu sebagai ruang pembelajaran untuk membentuk generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya, berlandaskan nilai-nilai 4 Pilar kebangsaan.

Dia juga menilai Lomba Cerdas Cermat menjadikan pendidikan sebagai kekuatan utama dalam menyiapkan masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

Hal tersebut ditegaskan Edhie Baskoro, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, saat membuka secara resmi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Sabtu, 11 April 2026.

“Ruang bagi kita untuk terus tumbuh, ruang bagi kita untuk terus mencintai bangsa, dan tentunya Empat Pilar MPR RI harus terus menjadi bagian yang kita pahami dari masa ke masa. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah dasar kita, itulah kekuatan kita,” ujar Ibas.

Lulusan S3 IPB University ini juga menekankan pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun bangsa yang kuat dan damai.

Menurutnya, generasi muda perlu terus didorong untuk menjadikan pendidikan sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ia pun mengutip pandangan tokoh pendidikan nasional dan nilai universal tentang pentingnya pendidikan sebagai penggerak perubahan.

“Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak bangsa Indonesia. Dan juga pesan dunia yang sering kita dengar, pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Kita tidak perlu perang, kita tidak perlu pertikaian, kita perlu pendidikan di manapun kita mengenyam, dari tingkat SD, SMP, SMA, dan seterusnya,” lanjut Ibas.