Ibas Sampaikan Doa untuk Korban Banjir Bandang dan Longsor di Aceh sampai Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyampaikan doa dan solidaritas mendalam bagi para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
Dalam sambutannya di hadapan masyarakat Desa Donorojo, Pacitan, pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Ibas mengajak seluruh rakyat Indonesia turut mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi saudara-saudara di Sumatra.
Ibas mengatakan musibah tersebut bukan hanya menjadi beban pemerintah, melainkan juga panggilan empati seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam doa dan aksi kemanusiaan.
“Mari sama-sama kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mereka yang telah wafat semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” ajaknya.
Ibas juga memberi perhatian khusus terhadap upaya pencarian, penyelamatan, dan penyaluran bantuan yang sedang dilakukan oleh berbagai unsur, termasuk BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan sukarelawan setempat.
“Mari doakan agar proses rehabilitasi dan bantuan cepat bagi para korban dapat berjalan lancar. Semoga para petugas yang berada di lapangan diberikan kekuatan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak,” imbuhnya.
Dalam pesannya, Ibas menyentuh faktor perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan yang menjadi tantangan serius saat ini.
Dia menyampaikan kajian dan riset terkait peningkatan risiko bencana akibat fenomena cuaca ekstrem.
Ibas menyampaikan doa dan solidaritas mendalam bagi para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Ba
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI AD Mengerahkan 2 Helikopter Bantu Penanganan Bencana di Sumatra
- Praz Teguh Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Alam di Sumatera
- Polda Riau Berduka, Dua Personel Jadi Korban Bencana Alam di Sumatera Barat
- Dedy Irawan Minta Kader Pemuda Muhammadiyah Bantu Korban Banjir di Sumatra
- Bencana Melanda Sumatera, Legislator Menyoroti Sistem Peringatan Dini
- Update Bencana Sumut, Sumbar, dan Aceh: 164 Orang Meninggal Dunia, 79 Hilang, 12 Luka-Luka