Ibas Sebut Agrowisata Melon Penggerak Ekonomi di Magetan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai sektor pertanian produktif dan agrowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro saat menghadiri kegiatan panen melon dan temu masyarakat bersama kelompok tani di Desa Sumberdodol, Kabupaten Magetan, Jumat (30/10).

Dalam kesempatan tersebut, Ibas meninjau langsung budidaya melon berbasis greenhouse yang dikelola kelompok tani di bawah koordinasi Suparmin.

Edhie Baskoro mengapresiasi kreativitas dan inovasi para petani yang berhasil mengembangkan tiga varietas melon, yakni Sakata Glamour, Sweet Lavender, dan Kirani.

Ketiganya memiliki karakteristik berbeda, mulai dari warna, tekstur, ukuran, hingga tingkat kemanisan buah.

Menurut Ibas, keberhasilan petani Magetan membudidayakan melon berkualitas menunjukkan bahwa potensi pertanian dalam negeri sangat besar dan perlu terus dikembangkan.

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Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta dukungan sarana produksi, petani Indonesia mampu menghasilkan produk hortikultura yang memiliki kualitas dan daya saing.

“Alhamdulillah, ternyata tidak perlu jauh-jauh ke Jepang atau Korea Selatan untuk mendapatkan melon berkualitas. Di Kabupaten Magetan, sudah bisa menghasilkan melon yang tidak kalah bersaing. Luar biasa,” ujar EBY.