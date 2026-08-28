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Ibas Sebut NU Perekat Persatuan, Bagian Penting dalam Merawat Moral dan Akhlak Bangsa

Ibas Sebut NU Perekat Persatuan, Bagian Penting dalam Merawat Moral dan Akhlak Bangsa
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Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (tiga dari kiri) saat menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Ibas hadir mewakili Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta keluarga besar Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam kesempatan tersebut, Ibas menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU pada 27–31 Agustus 2026.

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Bagi Ibas, Muktamar ke-35 NU bukan sekadar forum permusyawaratan, melainkan momentum untuk kembali meneguhkan khitah perjuangan dan memperkuat pengabdian bagi umat, bangsa, dan negara.

“Salut dan bangga untuk Nahdlatul Ulama yang kembali ke khitah untuk melanjutkan perjuangan besar dalam iman, Islam, dan takwa, sekaligus mengawal pengabdian untuk negeri,” ujar Ibas dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Ibas melihat peran NU dalam kehidupan kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya dalam merawat persatuan Indonesia.

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Menurut Ibas, NU terus menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama sekaligus merawat nilai-nilai moral di tengah masyarakat.

“NU adalah perekat persatuan, penjaga moderasi beragama, serta bagian penting dalam merawat moral dan akhlak bangsa,” kata Ibas.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU pada 27–31 Agustus 2026

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