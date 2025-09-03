menu
Ibas Ungkap Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Modal Masa Depan Perekonomian
Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menerima audiensi bertemakan “Jati Diri Bangsa: Gerakkan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya” di Yogyakarta baru-baru ini. Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terus mendukung pelaku ekonomi kreatif untuk membangun perekonomian nasional.

Hal itu terungkap saat Ibas menerima audiensi bertemakan “Jati Diri Bangsa: Gerakkan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya” di Yogyakarta baru-baru ini.

Doktor lulusan IPB University itu mengungkapkan budaya bisa menjadi modal masa depan yang tidak hanya berfungsi sebagai warisan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengangkat citra bangsa di mata dunia.

Baca Juga:

Dia juga mengingatkan bahwa budaya adalah pijakan, menjaga arah, menyatukan langkah, menjadi penjaga kesadaran kolektif.

"Kita semua butuh pelita, budaya lah jawabannya," ucap Ibas dikutip, Rabu (3/9).

Dia juga menyoroti potensi ekonomi kreatif yang telah menyumbang lebih dari Rp 1.300 triliun pada PDB dan membuka 26 juta lapangan kerja.

Baca Juga:

"Jaga jati diri bangsa gerakkan ekonomi kreatif berbasis budaya di kota yang sarat makna di Yogyakarta yang Istimewa. Di rumahnya warisan, inspirasi, dan tradisi.

Dia menyebut produk-produk seperti batik, jamu, kuliner, kesenian, kriya, dan wastra, dapat menjadi produk yang dicintai dunia.

