Ibas Ungkap Produksi Jagung di Ngawi Sudah Masuk Pasar Ekspor

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengungkapkan bahwa kualitas jagung asal Ngawi, Jawa Timur (Jatim) sudah masuk pasar ekspor. Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengungkapkan bahwa kualitas jagung asal Ngawi, Jawa Timur (Jatim) sudah masuk pasar ekspor.

Hal itu diungkapkan Ibas saat mengunjungi Desa Bringin, Kabupaten Ngawi, dalam acara panen raya bertajuk “Panen Jagung, Wujud Kemandirian dan Ketahanan Pangan Bangsa beberapa waktu yang lalu.

Ibas mengatakan produksi jagung Desa Bringin tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga berpotensi besar secara nasional.

“Ada yang kecil, ada yang besar, tetapi jagung ini sudah bisa ekspor, Insyaallah. Target 16 juta ton lebih,” tutur Ibas.

Dia menjelaskan jagung berwarna kuning yang diproduksi Desa Bringin sebagian besar digunakan untuk pakan unggas ayam petelur negeri, bahkan desa ini mampu panen hingga tiga kali dalam setahun. 

“Ini bukti kerja keras para petani jagung di Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Tentu saya senang dan bangga,” ujar lulusan Doktoral S3 IPB University itu.

Selain itu, kata Ibas, hasil bumi tersebut juga bermanfaat untuk pakan ternak sapi dan mendukung program ketahanan pangan.

“Ini adalah panen kecil dari panen raya. Kalau dapur-dapur terus hidup dan berkembang di Ngawi, berarti banyak yang seperti ini. Terus sukseskan!”

