IBC Gandeng SMCD Malaysia, Akses Operasi Plastik & Kecantikan Makin Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Insta Beauty Center (IBC) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Sunway Medical Centre Damansara (SMCD), Malaysia untuk memperkenalkan pilihan layanan kesehatan dan plastic surgery berkualitas.

Kolaborasi ini ditandai dengan penyelenggaraan penandatanganan MOU dan exclusive gathering di hotel Ritz Carlton pada 12 Agustus 2026 di Jakarta.

Founder dan Medical Director IBC Dr. Rudy Adiputra mengatakan perkembangan industri estetika tidak hanya mengenai tren treatment.

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Namun, juga akses terhadap layanan medis yang tepat, aman, dan ditangani oleh tenaga medis yang kompeten.

“Selama ini, ketika berbicara mengenai prosedur plastic surgery di luar negeri, Korea dan Thailand sering menjadi pilihan utama,” ungkap Dr. Rudy.

Menurut Dr. Rudy, kerja sama ini hadir di tengah meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap treatment kecantikan, operasi plastik, face contouring, regenerative aesthetics, dan sedot lemak.

Dia menilai beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin familiar dengan berbagai pilihan perawatan seperti filler, botox, thread lift atau tarik benang, collagen stimulator ellanse, sculptra, skin booster rejuran, nucleofil, jalupro, injeksi meso, serta berbagai treatment anti-aging.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkenalkan Malaysia, khususnya Sunway Medical Centre Damansara, sebagai salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Dr. Rudy.