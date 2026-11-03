IBCSD Dorong Hotel di Bali Jadi Garda Terdepan Pengurangan Sampah Sisa Makanan

jpnn.com, JAKARTA - Sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam mengurangi sampah sisa makanan dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali.

Untuk mendorong upaya tersebut, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) melalui inisiatif GRASP 2030 menyelenggarakan lokakarya di Badung, Bali.

Kegiatan bertema “Memperkuat Peran Hotel dalam Mengurangi Sisa Pangan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan” tersebut akan diikuti 78 peserta dari hotel, resor, PHRI Bali, IFBEC Bali, signatori GRASP 2030 serta pemerintah pusat dan daerah.

Team Leader GRASP 2030 mewakili IBCSD Aloysius Wiratmo mengatakan melalui pengukuran yang konsisten dan pengelolaan berbasis data, hotel dapat menekan makanan terbuang.

“Meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi beban sampah di kawasan wisata,” ujar Aloysius, dalam keterangannya Senin (2/11).

Data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2025 timbunan sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari.

“Sisa makanan menyumbang 18,82 persen dari total komposisi sampah sehingga pengurangan dari sumbernya termasuk sektor HOREKA menjadi sangat penting,” ungkap Aloysius.

Namun, pengurangan sisa pangan membutuhkan pemahaman mengenai jumlah, sumber dan penyebab makanan terbuang secara terukur.