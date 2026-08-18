IBCSD & RTL Dorong Kolaborasi untuk Akeselerasi Ekonomi Sirkular di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045, dengan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap PDB Indonesia pada 2023.

Namun, penerapan ekonomi sirkular masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat daur ulang limbah tekstil yang baru mencapai 12 persen berdasarkan baseline 2023.

Terbatasnya pemanfaatan kembali material, serta belum optimalnya sirkularitas di rantai nilai TPT dari hulu ke hilir

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) pun berkolaborasi dengan Rantai Tekstil Lestari (RTL) menyelenggarakan Roundtable Discussion “Mewujudkan Aksi Kolaborasi Ekonomi Sirkular dalam Rantai Nilai TPT” sebagai bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sustainability 360 Forum 2026.

Forum ini mempertemukan pelaku dari berbagai bagian rantai nilai tekstil, mulai dari manufaktur, brand, pengumpul, pendaur ulang, penyedia solusi, lembaga riset, asosiasi industri, hingga pemerintah.

Direktur Eksekutif IBCSD Dr. Indah Budiani mengatakan ekonomi sirkular membutuhkan pendekatan menyeluruh karena setiap pelaku memiliki peran yang saling terhubung.

Selain itu, koordinasi antar pelaku industri, kesiapan teknologi, dan infrastruktur daur ulang masih perlu diperkuat, termasuk penguatan kebijakan agar lebih operasional di tingkat industri.

Menurut Dr. Indah, diskusi tidak lagi hanya membicarakan permasalahan ekonomi sirkular di sektor tekstil, tetapi bagaimana kolaborasi harus terjadi, siapa yang perlu terlibat, dan intervensi apa yang dapat mulai dikerjakan bersama.