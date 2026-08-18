menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » IBCSD & RTL Dorong Kolaborasi untuk Akeselerasi Ekonomi Sirkular di Indonesia

IBCSD & RTL Dorong Kolaborasi untuk Akeselerasi Ekonomi Sirkular di Indonesia

IBCSD & RTL Dorong Kolaborasi untuk Akeselerasi Ekonomi Sirkular di Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) pun berkolaborasi dengan Rantai Tekstil Lestari (RTL) menyelenggarakan Roundtable Discussion. Foto: dok IBCSD

jpnn.com, JAKARTA - Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045, dengan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap PDB Indonesia pada 2023. 

Namun, penerapan ekonomi sirkular masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat daur ulang limbah tekstil yang baru mencapai 12 persen berdasarkan baseline 2023.

Terbatasnya pemanfaatan kembali material, serta belum optimalnya sirkularitas di rantai nilai TPT dari hulu ke hilir

Baca Juga:

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) pun berkolaborasi dengan Rantai Tekstil Lestari (RTL) menyelenggarakan Roundtable Discussion “Mewujudkan Aksi Kolaborasi Ekonomi Sirkular dalam Rantai Nilai TPT” sebagai bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sustainability 360 Forum 2026. 

Forum ini mempertemukan pelaku dari berbagai bagian rantai nilai tekstil, mulai dari manufaktur, brand, pengumpul, pendaur ulang, penyedia solusi, lembaga riset, asosiasi industri, hingga pemerintah.

Direktur Eksekutif IBCSD Dr. Indah Budiani mengatakan ekonomi sirkular membutuhkan pendekatan menyeluruh karena setiap pelaku memiliki peran yang saling terhubung. 

Baca Juga:

Selain itu, koordinasi antar pelaku industri, kesiapan teknologi, dan infrastruktur daur ulang masih perlu diperkuat, termasuk penguatan kebijakan agar lebih operasional di tingkat industri.

Menurut Dr. Indah, diskusi tidak lagi hanya membicarakan permasalahan ekonomi sirkular di sektor tekstil, tetapi bagaimana kolaborasi harus terjadi, siapa yang perlu terlibat, dan intervensi apa yang dapat mulai dikerjakan bersama.

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) pun berkolaborasi dengan Rantai Tekstil Lestari (RTL) menyelenggarakan Roundtable Discussion

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI