IBCWE: Dukungan Pengasuhan jadi Investasi Bisnis yang Mendukung Produktivitas

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) mempertemukan pemerintah, dunia usaha dan mitra pembangunan dalam Policy Dialogue on Employer-Supported Childcare (ESC): From Employer Experience to Care Policy and Action, sebagai bagian dari peringatan International Day of Care and Support 2026.

Bagi banyak pekerja yang memiliki tanggung jawab pengasuhan, terutama orang tua dengan anak usia dini, ketersediaan layanan pengasuhan yang aman, berkualitas dan terjangkau menjadi faktor penting dalam mengelola tanggung jawab terhadap keluarga dan tempat kerja.

Dampaknya dirasakan lebih besar oleh perempuan yang masih menanggung sebagian besar tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga.

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Keterbatasan akses terhadap dukungan pengasuhan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan perempuan untuk memasuki, bertahan, dan berkembang di dunia kerja.

Saat ini, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih berada di kisaran 56 persen, sementara laki-laki di kisaran 84 persen.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kebutuhan pengasuhan keluarga.

“Employer-Supported Childcare (Pengasuhan Anak yang Didukung Pemberi Kerja) menjadi salah satu langkah strategis. Dukungan dapat diwujudkan melalui fasilitas pengasuhan yang berkualitas, kemitraan dengan penyedia layanan, serta pengaturan kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Selain membantu pekerja, praktik tersebut juga dapat mendukung produktivitas dan keberlanjutan tenaga kerja serta membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah perempuan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

Sementara itu, Shinta Widjaja Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sekaligus pendiri IBCWE, mengungkapkan investasi pada dukungan pengasuhan memberikan manfaat yang nyata bagi dunia usaha.