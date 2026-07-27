IBEM 2026 Pertemukan 200 Buyers dan 100 Sellers Industri MICE

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Business Event Mart (IBEM) 2026, marketplace pertama yang secara khusus mempertemukan pelaku industri meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE), digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 28–31 Juli.

Ajang tersebut ditargetkan menjadi wadah bagi pelaku industri untuk memperluas jejaring dan menciptakan peluang bisnis baru.

IBEM 2026 merupakan hasil kolaborasi E&C Productions dan TTG Events dengan dukungan Kementerian Pariwisata.

Pada penyelenggaraan perdana, ajang ini akan diikuti sekitar 200 pembeli (buyers) dari 37 negara dan 100 penjual (sellers) yang berasal dari berbagai sektor industri MICE.

Para peserta terdiri atas perwakilan destinasi wisata, hotel, pusat konvensi, professional conference organiser (PCO), destination management company (DMC), hingga perusahaan penyedia teknologi dan layanan pendukung penyelenggaraan business events.

Untuk meningkatkan efektivitas transaksi bisnis, IBEM 2026 menerapkan sistem Pre-Scheduled Appointment (PSA). Melalui sistem tersebut, pembeli dan penjual dapat mengatur jadwal pertemuan sebelum acara berlangsung sehingga proses business matching menjadi lebih terarah.

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Ketua Organizing Committee IBEM 2026 Christine Besinga mengatakan IBEM dirancang sebagai marketplace pertama yang menghubungkan seluruh ekosistem industri MICE dalam satu platform.

"Kami berharap platform ini dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang memperluas kemitraan, membuka peluang bisnis baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri business events global," kata Christine, dalam keterangannya, Senin (27/7).