IBL 2026: Akurasi Tiga Angka Jeblok, Pelita Jaya Dipaksa Menyerah untuk Pertama Kali

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya akhirnya menelan kekalahan perdana pada ajang IBL 2026 setelah takluk dari Dewa United Banten.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Minggu (5/4/2026), skuad asuhan David Singleton itu menyerah dengan skor 70-81.

Pelita Jaya memulai pertandingan dengan tempo lambat dan tertinggal 30-40 pada first half.

Memasuki kuarter ketiga, Andakara Prastawa dan kolega berusaha bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 49-62.

Namun, pada kuarter terakhir, Pelita Jaya masih kesulitan meredam permainan agresif Dewa United yang mengandalkan tembakan tiga angka.

Akurasi tembakan tiga angka Pelita Jaya hanya mencapai 11 persen (3/26), berbanding 43 persen (14/32) milik Dewa United.

Alhasil, Pelita Jaya harus mengakui keunggulan lawan dengan selisih 11 angka, 70-81.

Pada laga ini, Darious Moten menjadi top skor dengan 19 poin, disusul Amorie Archibald dengan 18 angka.