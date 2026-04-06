IBL 2026: Akurasi Tiga Angka Jeblok, Pelita Jaya Dipaksa Menyerah untuk Pertama Kali

Pemain Pelita Jaya, Darious Moten saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Dewa United Banten di GOR Soemantri Brojonegoro, Minggu (5/4). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya akhirnya menelan kekalahan perdana pada ajang IBL 2026 setelah takluk dari Dewa United Banten.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Minggu (5/4/2026), skuad asuhan David Singleton itu menyerah dengan skor 70-81.

Pelita Jaya memulai pertandingan dengan tempo lambat dan tertinggal 30-40 pada first half.

Memasuki kuarter ketiga, Andakara Prastawa dan kolega berusaha bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 49-62.

Namun, pada kuarter terakhir, Pelita Jaya masih kesulitan meredam permainan agresif Dewa United yang mengandalkan tembakan tiga angka.

Akurasi tembakan tiga angka Pelita Jaya hanya mencapai 11 persen (3/26), berbanding 43 persen (14/32) milik Dewa United.

Alhasil, Pelita Jaya harus mengakui keunggulan lawan dengan selisih 11 angka, 70-81.

Pada laga ini, Darious Moten menjadi top skor dengan 19 poin, disusul Amorie Archibald dengan 18 angka.

