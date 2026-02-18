menu
IBL 2026: Bogor Hornbills Bikin Dewa United Banten Terkapar
Pemain asing Bogor Hornbills, Travin Thibodeaux saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Dewa United Banten di GOR Laga Tangkas, Rabu (18/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Bogor Hornbills membuka pekan ketujuh IBL 2026 dengan mengalahkan Dewa United Banten.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Rabu (18/2/2026), skuad asuhan Cesar Camara Perez menang dengan skor mencolok 109-76.

Daniel Wenas dan kolega langsung tampil dominan sejak awal laga. Bogor Hornbills menutup paruh pertama dengan keunggulan 61-43 atas juara bertahan IBL itu.

Setelah jeda, Dewa United mencoba mengejar ketertinggalan melalui Arki Dikania Wisnu dan D. J. Cooper.

 

Namun, momentum tetap berada di tangan Hornbills yang tampil lebih taktis hingga memastikan kemenangan dengan margin 33 poin.

Pada laga ini, Kaleb Wesson tampil solid dengan torehan 25 poin dan 12 rebound.

Travin Thibodeaux turut menyumbang 22 angka, sementara Stephaun Branch menambahkan 21 poin.

