IBL 2026: Chad Brown Jadi Potongan Terakhir, Satria Muda Bandung Lengkapi Kuota Asing

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung melengkapi kuota pemain asing dengan mendatangkan Chad Brown.

Pemain kelahiran 6 September 1996 itu diharapkan mampu mengisi posisi center tim asal Kota Kembang tersebut.

Sport Director Satria Muda Bandung Youbel Sondakh mengungkapkan bahwa pemain asal Florida, Amerika Serikat, itu dinilai sesuai dengan gaya bermain yang diusung pelatih Djordje Jovicic.

Chad Brown Lengkapi Kuota Pemain Asing Satria Muda Bandung

Manajemen berharap proses adaptasi Chad Brown dapat berjalan cepat mengingat kompetisi IBL 2026 dijadwalkan mulai bergulir dalam beberapa pekan ke depan.

"Kami melihat Chad sebagai potongan terakhir yang kami butuhkan di paint area. Dia membawa kekuatan, konsistensi, dan mental bertarung."

"Hal itu akan membuat tim lebih solid, terutama dalam menghadapi permainan fisik dan rebound di level kompetisi tertinggi," ujar Youbel.

Chad Brown pun mengaku senang bisa bergabung dan menjadi bagian dari Satria Muda Bandung.

Dengan pengalaman yang dimilikinya, manajemen berharap kolaborasi Chad Brown bersama Jordan Ivy-Curry dan Jalen Jones dapat membawa Satria Muda melangkah jauh di IBL 2026.