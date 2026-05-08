IBL 2026: Hangtuah Jakarta Guncang Satria Muda, Djordje Jovicic Kelimpungan
jpnn.com - Performa Satria Muda Pertamina Bandung menjelang playoff IBL 2026 justru memunculkan tanda tanya besar.
Alih-alih menjaga tren positif di penghujung musim reguler, tim asuhan Djordje Jovicic harus menelan kekalahan saat menghadapi Hangtuah Jakarta.
Bertanding di GOR Ciracas, Jakarta, Jumat (8/5/2026) malam, Satria Muda menyerah dengan skor 62-70.
Hasil tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi tim asal Bandung itu.
Pasalnya, ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang dialami Satria Muda. Sebelumnya, Yudha Saputera dan kolega juga takluk 79-94 saat menjamu Dewa United Banten.
Kekalahan tersebut memunculkan evaluasi besar di internal tim, terutama setelah performa para pemain dinilai jauh dari ekspektasi.
Pelatih Satria Muda Djordje Jovicic mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya yang gagal menjalankan strategi sesuai rencana.
"Saya tidak puas dengan permainan malam ini. Karena game plan kami rusak, dan saya tidak tahu apa penyebabnya," ucap juru taktik asal Serbia itu.
Hangtuah Jakarta sukses mengguncang Satria Muda Pertamina. Djordje Jovicic blak-blakan soal game plan yang berantakan.
